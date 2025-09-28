大腸がんはヨーグルトで予防できるの？メディカルドック監修医が大腸がんを予防する可能性の高い食べ物などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「大腸がんはヨーグルトで予防」できるの？発症のリスクを上げやすい食べ物も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学医学部卒業。南海医療センター