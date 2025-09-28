次回のサンデーPUSHスポーツは2025年10月5日（日）放送！世界のスーパーゴールベスト10を紹介ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：前園真聖、盛山晋太郎（見取り図）、丸山桂里奈■ヨーロッパで新シーズンが開幕！日本選手が躍動8月にヨーロッパでサッカーの新シーズンが開幕！日本代表の久保建英、堂安律らが開幕から躍動！日本代表キャプテン遠藤も今の日本代表は一番強いと自負するほど。そんな日本選手を応援しようと現地に駆け付けた