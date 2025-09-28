Ä¹ºê¤¯¤ó¤Á¤ÎÍÙÄ®¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ï¡Ø¿·Âç¹©Ä®¡Ù¤Ç¤¹¡£ ÊôÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö»íÉñ¡¦±ÈÃÅ¿¬¡×¡£ º¬±È¤ÏÁ´°÷¡¢º£Ç¯½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¿·¿Í¤Ç¤¹¡£Ä®¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÁÅý¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¡ÚNIB news every. 2025Ç¯9·î9ÆüO.A¤è¤ê¡Û ¢¡Ä®¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÛÎã¤Î»öÂÖ º¬±È¤ÏÁ´°÷ ¡ÈÌ¤·Ð¸³¡É ¿·Âç¹©Ä®¤ÎÊôÇ¼¤Ï¡¢»íÉñ¤È±ÈÃÅ¿¬¡£ ¡Ö»íÉñ¡×¤Ï¡¢»í¶ã¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸Ó»Ñ¤ÎÄ®¤Î½÷À­¤¬Àð¤ò¼ê¤Ë¡¢ÑÛ¤ÈÈþ¤·¤¯Éñ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÊÇµÈþ Í¥ºÚ¤µ