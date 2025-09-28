◇プロ野球ウエスタン・リーグ 中日 2-1 ソフトバンク(28日、ナゴヤ球場)パ・リーグでは前夜にソフトバンクが2連覇を果たす中、2軍公式戦も大詰め。28日に各地で最終戦が行われ、中日2軍が逆転優勝を決めました。この日まで首位につけていたのはソフトバンク2軍。これを2位につける中日2軍が追っていました。両チームの最終カードは直接対決3連戦。これを中日2軍が2連勝とし、最終戦を前に1.5ゲーム差まで迫っていました。勝った方