¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï28Æü¡¢º£µ¨¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëµð¿ÍÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¡£¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç±ö¸«ÂÙÎ´³°Ìî¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÊÂÌÚ¤Ø¤Î¸òÂå¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢±ö¸«¤Ï¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï2ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£±ö¸«¤Ïº£Ç¯3·î¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Çº¸É¨¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£ºòÇ¯5·î¤Ëº¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤ÈÈ¾·îÈÄ¤òÂ»½ý¤¹¤ëÂç¥±¥¬¤òÉé