DJ活動45周年を迎えるDJ KOOと、ハロー！プロジェクト所属のBEYOOOOONDSが、東海道新幹線とコラボレーションした特別企画『最KOO DE TRIP』を実施することが決定した。期間はDJ KOO×BEYOOOOONDSのコラボソング「最KOO DE DANCE」のCDリリース日である10月1日から翌年の2月1日まで。『最KOO DE TRIP』では、期間中に東海道新幹線の乗客だけが体験できる特典として、新幹線車内でDJ KOO×BEYOOOOONDSによるトークや撮影のメイキング