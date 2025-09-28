タレントの渡辺直美が２８日にＳＮＳを更新。大人気俳優との２ショットを公開し話題になっている。自身のインスタグラムに、「初めての冠旅特番ＴＢＳ『渡辺直美のニッポン０泊バカンス』９／２８今夜２１：００放送です！日本を思いっきり楽しみたいということで始まった特番です！」と宣伝した。「今回は素敵なゲストの皆様と秩父で沢山遊びました！！！！！竹内涼真大先生が助けてくれました！！！本当に楽しかったで