◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節Ｃ大阪―京都（２８日・ヨドコウ）現在３位の京都が、Ｃ大阪戦のスタメンを発表した。試合前時点で、首位・鹿島との勝ち点差は８。優勝争い最前線に残るために、落とせない一戦となる。スタメンにはこの日でＪ１通算５０試合出場達成となるＧＫ太田岳志、リーグ２位の得点数を誇るＦＷラファエルエリアスらが名を連ねた。前節終了時点で、得点総数（Ｊ１で京都が２位、Ｃ大阪が３位）、１