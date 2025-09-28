◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節川崎―柏（２８日・Ｕ等々力）柏はアウェーで川崎と対戦する。先発が発表され、柏はＦＷ垣田裕暉、ＭＦ小泉佳穂らが名を連ねた。２戦連続で先発していたＦＷ細谷真はベンチからのスタートになった。今季チーム最多１１得点のＦＷエリソンが警告の累積で欠場の川崎はＦＷラザル・ロマニッチが先発となった。公式戦８戦で８ゴールを決めているＦＷ伊藤達哉はユース時代に過ごした柏からゴール