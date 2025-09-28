◆パ・リーグ西武１―４ソフトバンク（２８日・ベルーナＤ）２７日にリーグ連覇を決めたソフトバンクが翌日も勝ち、５連勝とした。前夜はビールかけの後、ナインの多くが深夜２時前後までテレビ局の取材対応などをこなし、この日はデーゲーム。普段は控えに回っているメンバー中心のスタメンだったが、若手選手が躍動した。１点を追う３回に先頭の佐藤直が右中間への三塁打を放つと、続く緒方が右翼へ同点二塁打を放った。こ