元ＡＫＢ４８の倉持明日香が２８日、自身のＸを更新し、今月末を持って所属事務所ワタナベエンターテインメントとの専属契約が終了することを報告した。倉持は「２０２５年９月３０日の契約満了をもちまして１５年間所属させていただいたワタナベエンターテインメントの専属契約を終了いたします」と報告し、「心から信頼できる事務所スタッフの皆様に出会い力強く支えていただき今日まで続けてこられました。私の人生において