9月末で関西テレビを退社する中島めぐみアナウンサーが28日、同局の「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜、後1・59）に出演。同番組には2017年から産休・育休を挟んで約7年間出演してきたが、この日が最後の出演回となった。 【写真】カオスな収録を7年も経験！中島めぐみアナは最後まで笑顔 番組終盤に、司会の東野幸治から「実は…今日をもって（中島アナが）マルコポロリ卒業でございます」と発表。