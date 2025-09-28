【ニューデリー＝青木佐知子】インド南部タミルナドゥ州カルルで２７日、人気俳優が党首を務める地域政党の政治集会で雑踏事故が起きた。主要紙タイムズ・オブ・インディアによると、子供を含む少なくとも３９人が死亡し、８０人以上が病院に搬送された。党首の演説中に、押し寄せた人々が折り重なって倒れたとみられ、州政府は調査委員会を設置し、原因を調べている。当局の推計では、集会には想定していた１万人を大きく上回