大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）には、江戸城の後宮である大奥を牛耳る女性たちが登場。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「10代将軍家治時代の筆頭老女・松島と高岳は有名。大崎は筆頭ではなかったが、松平定信と激しくやり合った」という――。■蔦重の時代、江戸城の女たちのリーダーは…江戸時代後期の江戸城大奥において権勢を持っていた1人の女性がいました。筆頭老女であった高岳(たかおか)です。大河ドラマ「