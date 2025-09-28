月曜日は前線や低気圧の通過に伴って、午前中を中心に雨の所が多くなるでしょう。雷を伴って雨の強まる所もありそうです。朝は北陸や東北を中心に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害などに注意が必要です。風も強まるので、沿岸部は横なぐりの雨にお気をつけください。午後も、北陸や北日本では雨が降りやすいですが、関東から西を中心に天気が回復して晴れ間が戻るでしょう。午後は全国的に北よりの風が強まっ