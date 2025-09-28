紅葉が見頃を迎えた北海道・大雪山系の黒岳＝28日午前北海道・大雪山系の黒岳（1984メートル）の5合目付近で28日、紅葉が見頃を迎え、ダケカンバの濃い黄色やナナカマドの赤色が山肌を覆った。登山客らは眼下に広がる鮮やかな景色に「うわ、すごい」と歓声を上げ、写真を撮って楽しんだ。5合目の展望台では、兵庫県加古川市の永井好美さん（65）が「コントラストがあってきれいで、壮大」と笑顔。夫の政晴さん（70）は40年前に