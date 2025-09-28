天秤座・女性の運勢 何か自分にとって大事なヒントをつかむときです。正直、先行きは不透明で、だからといってまず何をどうしたらいいか。それはわかりにくいかも。ただ「自分はこれでいい」。そんな強い納得が得られるでしょう。不安は普通です。でも迷う必要はありませんよ。同時にいまは、社会面を主とした自分自身のこれまでをじっくり振り返る流れにいます。作業内容や人間関係も少し前のものが戻ってきやすいでしょう。そう