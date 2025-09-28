歯科医師の吉野敏明氏が代表を務める政治団体「日本誠真会」が２８日、記者会見を開き、複数の副党首からなる新たな組織体制を発表し、鳩山太郎元都議が就任したことを発表した。吉野氏は参政党の元ボードメンバーで、昨年１０月に日本誠真会を結党。今年７月の参院選に挑戦するも議席獲得はできなかった。会見では副党首制度の導入が発表され、５人のメンバーが発表された中に鳩山氏の姿があった。鳩山氏は２０１６年に死去