味の素AGFは9月23日、オフィシャルパートナー契約を締結しているプロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」と共同で「群馬クレインサンダーズ選手と楽しむバスケットボール体験会」をOPEN HOUSE ARENA OTA(オープンハウスアリーナ太田、群馬県太田市)で開催した。味の素AGFの中澤常務味の素AGF常務執行役員の中澤正規さんは、「地域に密着した活動は、コミュニケーションの柱となる活動の1つで、さまざまな地域で取り