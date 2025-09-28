山羊座・女性の運勢 社会面で新たな展開がありそうなとき。現状、混乱の多い状況ではありますが、「今後はこの方向に進んでいく」という指針が示されるよう。いまはそちらに意識を向け、じっくり道筋を探るような気持ちで。また、ここからは対人関係が一気に活性化してくるタイミングかも。特にある時期以降あまり会っていない人たちがいるのなら、その辺の縁が戻ってきやすいとき。「自分とは考え方が違う」と感じているかもです