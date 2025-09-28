ゼウス率いる大阪プロレスの最強決定トーナメント「天王山」優勝決定戦が２８日、大阪・アゼリア大正ホールで行われ、松房龍哉が三原一晃（ムーブオン・プロレス）を２２分５０秒、得意の「龍胆（変形三角締め）」でギブアップを奪い初優勝を果たした。「天王山」は２０００年に始まった名物トーナメント。これまでゼウス、スペル・デルフィンなど、まさに大阪最強の男たちが制してきた。そんな最強決定戦の決勝で対峙したのが松