水瓶座・女性の運勢 何か新しい目標、もしくは発見が得られそうなとき。現状、水瓶座はなかなか思うように動けず先行き不透明かもしれません。が、そのなかでも「自分が向かうべきはこっちだ」というものが直感的につかめるのがいま。すぐに動く必要はないので、そこに意識を向けつつ道を探っていきましょう。同時にいまは社会面を背景とした、自分の価値観の見直しの時期に。以前は自分自身やその考え方をあまり大事にできない面