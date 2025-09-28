メッツとレッズのナ・リーグのワイルドカード争いが最終戦にまで持ち込まれた。残り１枠をめぐってメッツは２７日（日本時間２８日）のマーリンズ戦に勝利、レッズもブルワーズを下してともに勝率５割１分６厘。２８日（同２９日）に決着を見ることになるが、両者ともそろって勝ち、負けとなった場合、直接対決を勝ち越しているレッズがワイルドカードを得ることになる。運を天に任せるしかない状況となったのがメッツ。フアン