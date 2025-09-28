◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-1西武(28日、ベルーナドーム)西武の隅田知一郎投手が8回143球投げ14奪三振も、10敗目となり4年連続2桁敗戦となりました。隅田投手は3回に2点を失いますが4回は前の回から4者連続三振を奪うなど6回まで毎回の三振を奪います。7回も2つ三振を奪いこの回も投げきると、7回終了時点で122球。それでも8回のマウンドにもあがると、先頭から三振を奪い14個目、しかしホームランを浴び4点目を失うと続