9月28日、中山競馬場で行われた10R・茨城新聞杯（3歳上2勝クラス・芝2000m）は、池添謙一騎乗の1番人気、ショウナンサムデイ（牝3・美浦・奥村武）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にドゥカート（牡3・美浦・宮田敬介）、3着にコスモアバンサ（牡5・美浦・清水英克）が入った。勝ちタイムは1:58.8（良）。2番人気で戸崎圭太騎乗、ブラックルビー（牝3・美浦・田中博康）は、6着敗退。【サフラン賞】アルバンヌが2連勝…ドリームコ