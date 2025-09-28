9月28日、中山競馬場で行われた9R・サフラン賞（2歳1勝クラス・牝・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、アルバンヌ（牝2・美浦・田中博康）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にベレーバスク（牝2・美浦・清水英克）、3着に1番人気のドリームコア（牝2・美浦・萩原清）が入った。勝ちタイムは1:33.8（良）。【中山8R】小林美駒騎乗 チュウワクリスエスが抜け出す断然人気馬敗れるサフラン賞・アルバンヌとC.ルメール騎手C.ルメ