9月28日、中山競馬場で行われた8R・3歳上2勝クラス（ダ1800m）は、小林美駒騎乗の2番人気、チュウワクリスエス（牡3・美浦・栗田徹）が勝利した。クビ差の2着にアイウィル（牡4・美浦・高木登）、3着にアールプロスト（牡3・美浦・伊藤大士）が入った。勝ちタイムは1:52.9（良）。1番人気で坂井瑠星騎乗、タイセイミッション（せん4・美浦・伊藤圭三）は、8着敗退。【新馬/中山5R】モレイラ騎乗 エピックフライトが人気に応え