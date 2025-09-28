ヤクルトは２８日、高津臣吾監督の今季限りでの退任を正式発表した。後任に名が挙がっている池山隆寛２軍監督はイースタン最終戦となった日本ハム戦（鎌ケ谷）の試合後に対応し、来季１軍監督の就任を事実上認めた。「大変光栄だし、決めていただくのは球団なので、発表をお待ちください」と語った。最終戦は８―２で圧勝。「最後の最後でいい形でメンバーもそろって試合することができてよかった」と笑みがこぼれた。４５勝