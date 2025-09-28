28日、静岡市葵区にある青葉シンボルロードでは、県内の大学生や高校生らが企画したイベント「Iconic Shizuoka 2025」が開かれ、静岡県にちなんだ飲食店や物販店、ステージでの催しでにぎわいました。このイベントは、「静岡の“映える”を発掘し、みんなの架け橋になる」をコンセプトにきのうから行われています。会場には、花型のおはぎを販売するお店や県内の大学生などが表紙を隠して本を販売する「旅する本屋」な