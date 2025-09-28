2025年8月29日、「緊急避妊薬薬局販売承認へ」のニュースが流れた。2020年に「#緊急避妊薬を薬局で」プロジェクトを共同で立ち上げ、その以前から厚生労働省で勉強会をくり返し、約10年にわたり国に働きかけを続けてきたSRHR（性と生殖に関する健康と権利）アクティビストの福田和子さんはこう思ったという。「ようやくここまで、という思いと、ちゃんと売られるようになるまで気は抜けない気持ちが混在して、ニュースを聞いた後も