この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 1か月ぶりにパパが帰宅！喜び爆発の大型犬がかわいすぎて1.9万いいね ディッパー(@Dipper1114)さんの投稿です。ワンちゃんは、素直に感情を表現してくれます。全身で喜んでくれるときは、飼い主にとって大きな幸