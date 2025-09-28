¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î28ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤¤¤­¤Ê¤êº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ÂÂÇ¤ÇÀ¶µÜ¹¬¤ÎÄÌ»»°ÂÂÇ¤Ï¡Ö138¡×¤Ç¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥È¥Ã¥×¤Î³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ¤Ë3ËÜº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£Â¼ÎÓ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡£¤½¤ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤«¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬À¶µÜ¤ÎºÇÂ¿°ÂÂÇ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë1ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£