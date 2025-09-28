グローバルコスメブランドSHEGLAMから、粉質が進化した2in1タイプのセッティングパウダー「Insta-Ready Ultra-Fine Blur & Lift Setting Powder Duo」が登場♡プレストとルースの二層構造で、毛穴や凹凸を自然にカバーし、リフトアップしたような美肌を演出します。価格は1,384円（税込）、全3色展開で公式サイトから購入可能です♪ プレスト×ルースで叶える美肌効果 本パウダー