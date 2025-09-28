◆西武―ソフトバンク（28日、ベルーナドーム）ソフトバンクのドラフト2位ルーキー庄子雄大がプロ初打点を上げた。「9番遊撃」で8月1日の楽天戦以来の先発出場。1点リードの7回、1死一塁で先発隅田知一郎が投じた外角の直球を逆らわずに左方向へはじき返した。打球は相手左翼の右に落ちると高く跳ね上がり、フェンスまで転がった。一塁走者の佐藤直樹が一気に本塁に帰る適時二塁打となった。二塁上でガッツポーズをしたル