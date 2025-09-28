和歌山市の自宅アパートで2歳の長女に食事を与えないなどの虐待の末、必要な治療を受けさせずに死亡させたとして保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された平晴流（26）と妻の菜々美（26）両容疑者が、４ヶ月健診を最後に長女に乳幼児健診を受けさせていなかったことがわかった。夫婦は「虐待がバレると思って病院に連れていかなかった」と容疑を認めており、和歌山県警は虐待行為を強めていった経緯などを追及している。 〈画像