＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日◇28日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞今大会をもって、国内女子ツアーの『第2回リランキング』争いが終了した。このリランキングで30位前後に入った選手は、今シーズン残り6試合（日本女子オープン、TOTOジャパンクラシック、JLPGAツアーチャンピオンシップリコー杯を除く）に出場できる見込みだが、ベテランの横峯さくら、金田久美子は厳しい立場となった。