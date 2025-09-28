＜ライダーカップ2日目◇27日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞欧州チームの勢いが止まらない。午後のフォアボール戦。米国チームは劣勢を覆すべく、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーとブライソン・デシャンボー組を送り込んできたが、トミー・フリートウッド＆ジャスティン・ローズの英国コンビが返り討ち。3＆2で撃破した。【写真】マキロイがタイガーの元キャディに激怒？前半は米