新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？9月29日（月）〜10月5日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★乙女座運勢第1位！今週のテーマは「価値あるものを選び取る」です。持ち物や身の回りの環境を、美的センスを活かして整えることがいいご縁を呼び寄せそう。高価でなくても、自分の感性に合った「心地よいアイテム」を選ぶと、自分の軸がしっかり見えてくるは