£²£¸Æü¸á¸å¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£½»¿Í¤Î½÷À­¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸á¸å£±»þ²á¤®¡¢É±Ï©»Ô¾ëÅìÄ®¤Ë¤¢¤ëÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È£´³¬·ú¤Æ¤Î»Ô±Ä½¸¹ç½»Âð¤Ç¡Ö²¿¤«¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²³¬¤ÎÁë¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È½»¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤ÏÌó£±»þ´ÖÈ¾¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²³¬¤Î£±¼¼Ìó£µ£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢