Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï28Æü¡¢¼¢²ì¸©¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãë²á¤®¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÊÆ¸¶±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢½Ð·Þ¤¨¤Î¸©ÃÎ»ö¤é¤Î°§»¢¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ê¤É¤Î´¿·Þ¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³«²ñ¼°²ñ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤ÏÌó1Ëü6000¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÆþ¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊÅ²¼¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢Æüº¢¤ÎÎý½¬¤äÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò½½Ê¬