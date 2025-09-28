ここ数年、北海道を中心に外国人による土地購入が注目を集めている。とくに今年、北海道・倶知安町で中国人男性が代表を務める企業が無許可で森林を伐採した事案が明らかになり、不安の声が広がった。現在行われている自民党総裁選でも茂木敏充氏が「大きな不安、地域の懸念となっている」と言及し、世論の関心はさらに高まっている。では、外国人による土地取得の現状はどうなっているのか。日本の法律では土地取得そのものは審査