今季限りでの現役引退を発表したヤクルト・川端慎吾選手の「代打での技術」を、野球解説者の高橋由伸さんが語りました。37歳の川端選手は近年は代打の切り札として活躍し、2021年にはシーズン代打30安打(歴代2位)、代打打率.366をマーク。代打での通算95安打は球団最多となっています。自身も現役生活終盤は代打として活躍した高橋さんは、「代打はバッティング技術があることが大前提」とコメント。「その上で、試合の流れを変え