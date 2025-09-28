◇MLB ドジャース5-3マリナーズ(日本時間28日、T-モバイル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手がマリナーズ戦の試合前にイチローさん(マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター)に挨拶し、談笑する場面が見られました。この日、大谷選手は休養をとらせるというロバーツ監督の判断により33試合ぶりのスタメン外。試合前には現在マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチローさんのもとに駆け寄り、脱帽し