ヤクルト・池山隆寛2軍監督（59）が28日、イースタン・リーグの全日程を終え、高津臣吾監督（56）の後任1軍監督に名前が挙がっていることについて言及した。球団は同日に高津監督の今季限りでの退任を発表。後任は池山2軍監督に一本化していることが明らかになっている。25日に行われた2軍の本拠地最終戦では、林田哲哉球団社長が後任について「段階を追って発表になると思う」と言及していた。候補に挙がっていることに「大