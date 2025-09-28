ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は28日、12Rで優勝戦が行われた。レースはカド3コースとした井上忠政が捲って出るも中山翔太に抵抗され、空いた内を前田滉（25＝愛知）が捲り差して先行。2マークでは中山が差して逆転するも2周2マークで前田が懐を突くと、3周1マークで逆転して、そのまま1着でゴールした。前田は初のG1優勝戦進出で初制覇となり（通算では6月4日の津以来11V、宮島は初）、地元・蒲