「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）１１番人気のウインカーネリアンがＧ１初制覇を果たした。鞍上の三浦皇成騎手（３７）＝美浦・鹿戸＝は１２７回目のＧ１騎乗で悲願の初勝利となった。表彰式にはＴＢＳドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する俳優の佐藤浩市、松本若菜が登場し、華を添えた。松本はワンショルダーのモノトーンワンピース姿で登場。ＳＮＳなどではその美しさに「めちゃくちゃ可愛くて綺麗すぎ