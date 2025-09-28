東京都の小池百合子知事は２８日、大阪市此花区の人工島・夢洲を訪れ、大阪・関西万博の会場を初めて視察した。サウジアラビア、クウェート、カタール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）など親交のある湾岸諸国から招待を受け、約４時間にわたって各国のパビリオンや大屋根リングなどを回った。視察後、取材に応じた小池知事は「各国が競い合いながら国のＰＲや日本とのつながりをプレゼンテーション（発表）していて大変興味深かっ