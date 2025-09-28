幸せな未来のために今できることを考え、新潟県内で行われている様々な取り組みを紹介します。今回は防災や、SDG’sについて考えます。 ◆ご存じですか？火災警報器の交換時期 こちらは家庭にある住宅用火災警報器。皆さんは取り付けてから何年経っていますか？街の人たちに、火災警報器について聞いてみると……。Q）取り付けてからどのくらい？「うちは新築マンションのときで、22年ぐらい（経っている）」「20年ぐらいです