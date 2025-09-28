9月28日、高校バスケットボールの強豪チームが参戦する『U18日清食品トップリーグ2025』女子の部が、シティホールプラザアオーレ長岡（新潟県長岡市）で開催された。 第1試合は、慶誠高校（熊本県）が69－50で昭和学院高校（千葉県）を下した。慶誠は第1クォーターから22－6と大量リードを奪うと、フェイバ ヘンリーを中心に得点を重ねてさらに点差を拡