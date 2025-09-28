イメージ（写真：風を感じて / PIXT）NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。もはや権勢を誇った元老中の田沼意次は亡くなり、いよいよ松平定信が老中首座として「寛政の改革」に乗り出すことになった。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第39回は